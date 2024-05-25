Saray’da seçim günü

Cimbom'da beklenen gün geldi, çattı. Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Sarı-Kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda, kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için 20 sandık kurulacak ve 15.00'te oy kullanma işlemi bitecek. Seçimde bugün Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışacak. Üyeler, mevcut Başkan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.



HEDEFİ ÇİFTE ZAFER

Dursun Özbek hem bugünkü seçimde yeniden başkan olmak, hem de hafta sonu şampiyonluk tatmak istiyor. Özbek, bu hafta çifte zafer yaşayabilir.



DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ

- Metin Öztürk

- Niyazi Yelkencioğlu

- Bora Bahçetepe

- Sedat Artukoğlu

- Eray Yazgan

- Can Natan

- Mehmet Cibara

- Ali Yüce

- İbrahim Hatipoğlu

- Fatih Demircan



YEDEK ÜYELER

- Ocan Yurtsever

- Timur Kuban

- Emir Aral

- Tanur Yılmaz

- Ece Bora



Batum ilk peşinde

Siyasetçi ve profesör Süheyl Batum, seçimi kazanması halinde ilk kez başkanlık yapacak.



SÜHEYL BATUM'UN YÖNETİM LİSTESİ

- Aytuğ Sakallıoğlu

- Ayşen Tanırcan

- Aslı Başak

- Mete İkiz

- Suat Sarı

- Çetin Soysal

- Mustafa Yaşaroğlu

- Rezan Epözdemir

- Cüneyt Öztürk

- Murat Karaman



YEDEK ÜYELER

- Metin Karakaya

- Cem Topuz

- Hikmet Akyelken

- Mehmet Şişmanoğlu

- Hikmet Öğüt