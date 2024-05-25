Mayıslar bizim bunu kanıtlayacağız

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Özbek, "Benim ve arkadaşlarımın amacı, pazar akşamı 20.45'te İstanbul'u sevince boğmak, İstanbul'u Sarı-Kırmızı renge boyamak. Uçaklarda yer yok, herkes bu maça gelmek istiyor. İnşallah Galatasaray için hayırlı bir maç olacak" dedi. Özbek, "Galatasaray, Türkiye'de kırılmamış rekorlar kırarak gidiyor. 102 puanla kapatacağız, bunlar Türkiye rekorları. Defalarca Florya'ya gittim, hiç bu kadar motive görmedim takımı. Mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız. Tüm camiamızı şampiyonluk maçına birkaç gün kala kenetlenmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Dursun Özbek, yeniden seçilmeleri durumunda önlerindeki dönem Avrupa'da kupa kazanmayı hedeflediklerini söyledi.