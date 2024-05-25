Farioli’nin gözü Kerem’de

Cimbom'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin hayallerini süsleyen Kerem Aktürkoğlu'nun geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Teknik direktörlük görevine daha önce Türkiye'de de çalışan Francesco Farioli'yi getiren Hollanda devi Ajax, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmeyi hedefliyor.

Ajax'ın, Farioli'nin koltuğa oturmasının ardından süreci hızlandırma kararı aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürüyor. 17 milyon Euro değerindeki yıldız isim de Avrupa'ya gitmeye sıcak bakıyor.



24 GOLE KATKI

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasını 53 kez sırtına geçiren Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı. Ayrıca 9 da asist katkısı sunarak, 24 gole etki etti.