ABD’nin sınırını bozan Türk

ABD-Meksika sınırı göçmenlerin adresi haline geldi. Meksika üzerinden ABD'ye giren göçmenler ülkenin bir numaralı gündem maddesiydi. FOX News muhabiri de kaçaklarla röportaj yapmak için sınıra gitti. Bu sırada kaçak yollarla ABD'ye giren bir Türk vatandaşı verdiği röportajda sınır güvenliğinden şikayet etti.

Söz konusu Türk vatandaşı, sınırdan ne kadar kolay geçtiklerini ve hiçbir güvenlik önleminin olmadığına anlatarak bundan şikayet etti. Muhabir ve Türk vatandaşı arasındaki diyalog ise şöyle gerçekleşti:



- Kartele ödemek zorunda mıydın?

+ Evet

- Ne kadar?

+ Yaklaşık 10 bin dolar.

+ ... Amerikan halkı haklı. Ülkeye gelenlerin iyi olup olmadığını bilmiyorlar. Ben iyiyim ama ya iyi değillerse... Güvenlik kontrolü yok. - Sınırı kimin geçtiği konusunda endişeleniyorsun.

+ Evet, evet. İnsanlar normal görünmüyor. Bu röportaj ABD'de gündemin ilk sırasında yer aldı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson söz konusu röportajı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: Yasa dışı göçmenler sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğine göre onun ne kadar başarısız olduğunu anlarsınız.