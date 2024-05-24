Koruma neden diğer helikopterdeydi?

Reisi dün, Meşhed'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ancak 8 cenaze olması dikkat çekti. İran makamları, Reisi'nin yakın koruması Mihrabi'nin önce öldüğünü söyledi. Sonra "Pardon" dedi. '

Mihrabi'nin yaşadığı ve Reisi'nin yanında olması gerekirken diğer helikoptere bindiği öğrenildi. Yetkililer ise helikopterde 9. yolcu olup olmadığına dair soruları reddetti. Suikast iddiaları güçlendi

REİSİ'YE SON GÖREV

İran, pazar günü yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 kişi kurtarılamadı. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenler için üç günlük cenaze töreni yapıldı. Dün ise Reisi için doğum yeri olan Meşhed'de son tören için milyonlar toplandı. Törene katılanlar, Reisi'yi gözyaşlarını akıttı, ağıtlar yaktı.

Azadi Meydanı'nda gerçekleştirilecek törenin ardından Reisi'nin cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Reisi'nin İran tarihinde bir türbeye defnedilen ilk siyasi kişilik olduğu açıklandı.