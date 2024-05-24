’Akil’li görüntüler

ANIL Altan ve Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2019 senesinde Alin ile Lina adlarını verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İkili, son dönemde ayrılık kararı aldıkları iddiasıyla adlarından söz ettiriyordu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikiliden Akil, geçtiğimiz günlerde bir davet sonrası görüntülenmişti. Muhabirlerin, "Sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu konuşuluyor" sözleri üzerine gerilen ünlü oyuncu, "Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok" demişti.

AYRILMIYORUZ!

Ayrılık dedikoduları yükselirken çift, önceki gün Tarihi Yarımada'da bir açılışa birlikte katıldı. Gazetecilerin, "Pelin hanım Anıl bey'den boşanacağınıza dair çok yerde haberler çıktı. Böyle bir düşünceniz var mı yoksa sadece dedikodudan mu ibaret?" sorusuna Akil, "Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da... Bu her evde var. İkiz çocuk bakmak kolay değil, biz gayet mutluyuz. Bu çıkan dedikodular başkalarını yorabilir ama biz yorulmuyoruz ve ayrılmıyoruz da... Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır, kavga evin tadı tuzu..." ifadelerini kullandı.