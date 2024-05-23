Uzaktan muayene dönemi

Hastanelerde yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde uzaktan muayene devreye girdi. Yeni sisteme göre, hastalar MHRS'den randevu alacak, ardından e-nabız üzerinden uzman doktorlara görüntülü ve sesli şekilde muayene olabilecek. Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek.

İlaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden temin edilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. Uzaktan muayene, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. Muayene ücreti SGK tarafından karşılanacak. Doktor gerektiğinde hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servis hariç) aynı uzmanlık dalı için 10 gün içindeki yeni uzaktan muayene bedelini ödemeyecek.



SGK KARŞILAYACAK

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) karşılandığını duyurdu.

Burcu ŞEN