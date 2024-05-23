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Haberler Sağlık Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 11:25

Uzaktan muayene dönemi!

Son dakika haberi! Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.

Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) değişiklikle hastaların muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmet bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılandığını duyurdu.

▪️Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz.

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.… pic.twitter.com/jpQ7Su76BB

— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 22, 2024

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirtti.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUMUZ TARAFINDAN KARŞILIYORUZ
SUT'ta yapılan değişiklikle uzman hekimlerce uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine aldıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde, muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz."

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