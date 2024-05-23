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Türkiye'ye çifte müjde

UEFA, 2026 Avrupa Ligi finalini Tüpraş Stadı’na verdi. 2027’deki Konferans Ligi finali ise stat biterse Ankara’da yapılacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:01
Türkiye’ye çifte müjde

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UEFA Üyesi Servet Yardımcı'nın da katıldığı İcra Kurulu Toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapıldı. Kurul, Türkiye'ye iki müjde verirken, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerine ülkemizin ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

KUPA 2 TÜPRAŞ'TA
2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı'nda yapılacağı bildirildi. Tüpraş Stadı, ikinci kez bir UEFA finali organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2019'da bilindiği üzere Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçı da eski adıyla Vodafone Park'ta yapılmıştı.

ANKARA'DA BİR İLK
2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinin ise Ankara'da yapılması planlanıyor. Yeni Ankara Stadyumu'nun işlemleri yetişirse, Konferans Ligi finali ilk kez başkentte oynanacak. Yetişmezse, final Tüpraş Stadı'nda olacak. UEFA Avrupa Ligi finalleri için Türkiye, Almanya, Romanya ve İskoçya yarışmıştı. Konferans Ligi finali için de Almanya, İsrail, Norveç başvuruda bulunmuştu. Bilindiği gibi Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkını da kazanmıştı.

CEFERİN TEBRİK ETTİ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti.

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