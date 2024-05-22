Valilik olaya el koydu

Rams Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden başkanlık için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de bulunuyor. Diğer iki ismin ise Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi- Samuel olduğu öğrenildi.