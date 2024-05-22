Schengen vizesine zam

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini yetişkinler için 90 euroya çıkardığını duyurdu.

6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücretinin de 45 euroya yükseltildiği belirtildi. Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı ancak resmi kararın bu hafta sonunda açıklanması planlanıyor.