’Pişti’ gecesi!

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, geçen günlerde Mert Demir ile birlikteliğine dair çıkan iddialarla gündeme geldi. Sarıkaya, daha sonra ise 2020'de yollarını ayırdığı eski sevgilisi Cem Yılmaz ile gündeme gelmişti.

2020'de yollarını ayıran Yılmaz ve Sarıkaya'nın ilişkilerine bir şans daha verdikleri öne sürülmüştü. Güzel oyuncu, şimdi ise eski birliktelikleri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin'le aynı mekanda denk gelmesi üzerine magazin gündeminde yer aldı.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin, önceki gece Etiler'de bir mekanda pişti oldu. Sarıkaya, mekan çıkışında sorulara yanıt vermezken, eski aşkı Kerem Bürsin ise, "Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan, çok da seviyorum. Çağatay ile ilk defa tanıştım, aşırı tatlı bir insan" ifadelerini kullandı. Aynı mekanda olan Çağatay Ulusoy'a da "Serenay Sarıkaya ile merhabalaştınız mı?" sorusu yöneltildi. Ulusoy ise "Herkes oradaydı" yanıtını vererek uzaklaştı. Öte yandan Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya uğruna ayrıldığı eski sevgilisi Defne Samyeli de aynı mekandaydı. Sarıkaya ve Samyeli de aynı partide boy göstermiş oldu.