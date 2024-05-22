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Kupanın çerçevesi hazır

Şampiyonluk öncesi odasında, ‘Şampiyonluk fotoğrafı’ için boş bir çerçeve hazırlatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki tek eksik olan Türkiye Kupası için de çerçeveyi hazırlattı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 07:02
Kupanın çerçevesi hazır

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Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı final maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı için ise kupa çok farklı anlamlar içeriyor. Daha önce Başakşehir döneminde iki kez finalde kupayı kaybeden tecrübeli teknik adam, Trabzonspor kariyerinde kazandığı 1 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa başarısının yanına eksik olan tek parçayı, Türkiye Kupası zaferini eklemek istiyor.

Şampiyonluk öncesi odasında, "Şampiyonluk fotoğrafı" için boş bir çerçeve hazırlatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki tek eksik olan Türkiye Kupası için de çerçeveyi hazırlattı. Yarın o kareyi de odasına ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor ve motivasyonu daha da artırmak adına büyük bir çaba sarf ediyor.

HERKES MOTİVE
Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce kupa kazanma başarısı gösteremeyen birçok oyuncu için de bu maç farklı anlamlar içeriyor.

ABDULLAH AVCI 4. KUPASININ PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 4. kez kupa kazanma mutluluğu yaşama peşinde. Bordo-Mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 kupa getirirken, sadece Türkiye Kupası'nı alamadı.

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