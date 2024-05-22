Derbiyi kazandı kafaları karıştırdı

Teknik Direktör İsmail Kartal, derbi öncesine kadar gelecek Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyordu... Sarı-Lacivertli Yönetim, Galatasaray ile oynanan derbi maçtan önce yabancı teknik adamlarla görüşme gerçekleştirdi. Sportif Direktör Mario Branco teknik direktör konusunda görevlendirildi ve önemli teknik adamlarla masaya oturuldu. Ancak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi ve ortaya koyduğu müthiş mücadele yönetimin de kafasını karıştırdı.

MÜCADELEDEN ETKİLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi zaferi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili fikrini değiştirdiği öğrenildi. Başkanın, derbide takımın ortaya koyduğu karakterden çok etkilendiği öğrenildi. Koç'un kafasında gelecek sezon da İsmail Kartal ile devam etme düşüncesi var. Sarı-Lacivertliler'in şampiyon olması durumunda ise Kartal ile yola kesin olarak devam edilecek. Fenerbahçe, kulüp tarihinin puan rekorunu kırdığı sezonda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Bilindiği gibi İsmail hoca daha önce yaptığı açıklamada, "Ben Fenerbahçeliyim. 'Gel' dediler geldim, 'git' dediler gittim. Herhangi bir şekilde kalma gitme planım yok. Bu konularla kafamı yoracak değilim" açıklaması yapmıştı.

KARTAL'DAN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Fenerbahçe'nin başında 3 farklı dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde 10 kez karşılaşan İsmail Kartal, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. Derbilerde yüzde 67 galibiyet yüzdesi yakaladı.