City’yi geride bıraktılar!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon sadece bonservis, futbolcu ve ücretlerine toplam 487 milyon Euro harcadı. F.Bahçe 160,2 milyon Euro, G.Saray 152,7 milyon Euro harcayarak rekor giderlere ulaştı.

F.Bahçe ve G.Saray'ın bu sezon bonservis, futbolcu ve antrenör ücret giderleri, Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon M.City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla. Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon Euro para ödülü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 10 şampiyonun kazandığı para ödüllerinin sezonluk ortalaması 99,6 milyon Euro.