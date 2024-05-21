Paris çıkarması

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Invest in Türkiye" markası altında "Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız" mottosuyla VivaTech 2024 Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı'na katılacaklarını belirterek, "Ülkemizin gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaşacağız" dedi. Heyette 16 startup'ın da yer alacağını söyleyen Dağlıoğlu, "Fuar, dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi girişimcileri, yatırımcıları ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. İşbirlikleri, inovasyon ve yatırım için bir katalizör görevi görüyor" diye konuştu. 22-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuara katılacak 16 startup'un yapay zeka teknolojisi çalışmalarıyla öne çıktığının altını çizen Dağlıoğlu, şöyle devam etti: "Heyette, yapay zeka, siber güvenlik, mobilite, tüketici alışkanlıkları, dijital bankacılık, yapay zeka tabanlı içerik oluşturma, akıllı şarj çözümleri, artırılmış gerçeklik, müşteri yönetimi, üretim optimizasyonu, dijital pazarlama ve sağlıklı yaşam gibi farklı sektörlere yayılan startup'lar bulunuyor."

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