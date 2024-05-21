Beşiktaş'ın devre arasında 4,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Fransa Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana ölümden döndü. Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.

Hırsızların araca silahla ateş açtığı belirtildi. Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu. Onana ve Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı. Beşiktaş da konuyla ilgili, "Saldırıyı yara almadan atlatan Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.



ÇİZME EKİPLERİ TAKİPTE

Fransız basını Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 24 yaşındaki kamerunlu ön libero Jean Onana'nın birçok İtalya Serie A ekibinin takibinde olduğunu öne sürdü. Bu kulüplerin sezon sonunda Beşiktaş'ın kararına göre temasa geçmesi bekleniyor.