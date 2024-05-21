Flaş Bonucci iddiası!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Union Berlin'den kadrosuna kattığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile ilgili İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Relova'da yer alan habere göre 37 yaşındaki savunma oyuncusu sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor.

Tecrübeli stoperin Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek. Deneyimli stoperin serbest kaldıktan sonra nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bonucci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 394 dakika sahada kalıp 1 asist kaydetti.

Leonardo Bonucci ara transferde Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalamıştı.