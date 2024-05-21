Albüm yok!

Müzisyen Emir Ersoy ile evli olan oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'deydi. Bahadır, "Önümüzdeki gün birçok arkadaşımın katıldığı Cannes Film Festival'ine katılacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Yazın bol bol tatil yapacağım, ondan sonra da gelen teklifleri değerlendireceğim" diyerek son dönemde çok yorulduğunu ifade etti.

İlk oynadığı "Hayat Bilgisi" dizisinde 'Törpü' karakteri ile rol alan güzel oyuncu, "Dizide Perran Kutman öğretmenim olduğu için onu nerede görsem çok mutlu oluyorum" diyerek hayranlığını dile getirdi. Oyunculuğunun yanı sıra zaman zaman sahneye de çıkan Bahadır, "Şarkı söylemeyi seviyorum ama albüm yapma gibi bir düşüncem yok. Ben sadece şarkı söylemeyi seviyorum" dedi.



PERRAN KUTMAN HAYRANI

Bahadır, leopar desenli mini eteğiyle de dikkatleri üzerine çekti.