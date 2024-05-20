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Her sey Schumi icin

10 yıldır komada olan F1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in yıllık tedavi masrafı 7 milyon euro’ya çıktı. Eşi Corinna ise jet ve malikanelerden sonra 8 saati de 4.4 milyon dolara satmak zorunda kaldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Her sey Schumi icin

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FORMULA 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues bulunan Meribel'te kayak yaparken kayaya çarptı. Beyninde büyük hasar oluşan Schumacher, o tarihten bu yana komadan çıkamadı. Özel tedaviye muhtaç durumda kaldı. Efsane pilotun tedavi masraflarını karşılamakta zorlanan eşi Corinna, aile mülklerinden bazılarını tekrar satmak zorunda kaldı. Aile imparatorluğunun yönetimini devralan Corinna, o tarihten bu yana birçok değerli mülkü sattı. 2015'te Norveç'teki bir evi ve özel jeti satan Corinna, tedavi için harcadı. Daha sonra 2021 yılında İsviçre'nin Gland kentindeki malikaneyi de satan Corinha, buradan 58.7 milyon euro gelir elde etti. Yıllık tedavi masrafının yaklaşık 7 milyon euro olduğu belirtilen Schumi için eşi, bu kez de özel saatlerini satışa çıkardı. Schumi'nin 8 saati için toplamda 4 milyon 400 bin euro gelir sağlandı.

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