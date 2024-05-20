SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Avrupa’nın devleri Kalyon PV’de buluştu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 07:01
Avrupa’nın devleri Kalyon PV’de buluştu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa'nın güneş enerjisi alanında en önemli Ar-Ge girişimlerinden biri kabul edilen IBC4EU projesi kapsamında, enerji otoriteleri Kalyon PV'de buluştu. 9 ülkeden gelen 30 kişilik proje heyeti, yürüttükleri sürdürülebilir enerji çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Kalyon PV'nin tam entegre fabrikasına övgü yağdırdı. Projede ülkemizi temsil eden tek Türk firma olan Kalyon PV'nin CEO'su Ersan Tüfekçi, uluslararası 21 ortağı bulunan projede, teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmaları ile dikkat çektiklerini belirtti. Projenin koordinatörlüğünü yürüten Uluslararası Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi ISC Konstanz'ın Temsilcisi Florian Buchholz ise "Kalyon PV bu projede tam entegre üretim hattına sahip olmalarıyla bizim en önemli ortağımız. Dolayısıyla bu projede yer almaları çok değerli" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti
Türk Telekom
İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?
Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi
ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!
Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama...
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı!
Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
SON DAKİKA