Avrupa’nın devleri Kalyon PV’de buluştu

Avrupa'nın güneş enerjisi alanında en önemli Ar-Ge girişimlerinden biri kabul edilen IBC4EU projesi kapsamında, enerji otoriteleri Kalyon PV'de buluştu. 9 ülkeden gelen 30 kişilik proje heyeti, yürüttükleri sürdürülebilir enerji çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Kalyon PV'nin tam entegre fabrikasına övgü yağdırdı. Projede ülkemizi temsil eden tek Türk firma olan Kalyon PV'nin CEO'su Ersan Tüfekçi, uluslararası 21 ortağı bulunan projede, teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmaları ile dikkat çektiklerini belirtti. Projenin koordinatörlüğünü yürüten Uluslararası Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi ISC Konstanz'ın Temsilcisi Florian Buchholz ise "Kalyon PV bu projede tam entegre üretim hattına sahip olmalarıyla bizim en önemli ortağımız. Dolayısıyla bu projede yer almaları çok değerli" dedi.

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