PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Sahillerde İngiliz akını

Yıllardır Ege’yi tercih eden İngilizler, Akdeniz’i de keşfetti. İngiliz basını, “En ucuz ve en güzel tatil Türkiye’de” başlıkları attı. Turizmciler bu yıl İngiliz turistte rekor bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Sahillerde İngiliz akını

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiliz turistler için yaz tatili deyince akla gelen ilk yerler arasında Türkiye'deki destinasyonlar bulunuyor. İngiltere sakinleri, sezonun yaklaşmasıyla rotayı tekrar ülkemize çevirdi. İngiliz gazetelerinde yapılan haberlerde, yurt dışı gezilerine talebin artmakta olduğuna dikkati çekildi. Güneşli Ege ve Akdeniz sahillerine yönelik paket tatiller söz konusu olduğunda İngilizler arasındaki talepteki yükselişe işaret edildi.

EN UCUZU 571 STERLİN
Yaklaşan yaz mevsimi kapsamında daha uygun fiyatlı tatiller için yurt dışına seyahatlerin artabileceğinin belirtildiği haberlerde Türkiye'den de örnekler verildi. Bir çift için 7 günlük gezinin haziran ayının ilk haftasındaki uçuşlar da dahil olmak üzere 750 sterlinden daha düşük bir fiyat etiketiyle sunulduğu kaydedilen haberde, "En ucuzu, Kuşadası'nda dört yıldızlı konaklama... Fiyat etiketi 571 sterlin (23 bin 336 Türk Lirası)." şeklindeki not paylaşıldı. Yapılan haberlerde Türkiye'nin, yaz tatili için yeniden en popüler turistik destinasyonlar arasında yer aldığının altı çizildi. Yunanistan ve İspanya'nın Balear Adaları'nın da İngilizlerin ilgi gösterdiği diğer yerler olurken Ege'den sonra Akdeniz'de İngilizler'in radarına girmiş oldu.

60 MİLYON TURİST 60 MİLYAR DOLAR GELİR
Türkiye, bu yıl turizmde "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Turizmde yükselişini sürdüren ülkemizin, bu trendi 2024'te de yakalaması bekleniyor. Öyle ki Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda önemli artışlar yaşanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı? Dikkat çeken ambulans detayı! O polis şefinin bağlantısı ortaya çıktı
Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! 5’i asker 7 kişi yaralandı | Tokat Valiliği duyurdu: 2 kişi gözaltına alındı
Koza Altın İşletmeleri
444 ile başlayan numaralara dikkat! Dolandırılardan 1,5 milyonluk vurgun!
Bu ne israf bu ne şatafat! Tek gecelik oda fiyatı 100 bin TL! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 73 kişiyle Roma’ya uçtu fondaşların ağzı kulaklarında!
Gayrimenkul sahipleri dikkat: Emlak vergisi için son tarih 31 Mayıs! Bu yıl ev alan 2025’te ödeyecek
Dışişleri Bakanlığı’ndan terör devleti İsrail’in sözcüsü Katz’a tarihi ayar
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirildi
Beşiktaş kendini yaktı!
Nefesler tutuldu! Aslantepe’de tarihi gün: TAKVİM’in usta yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini masaya yatırdı
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence edildi! Bakanlık harekete geçti: 5 kişi tutuklandı
Üçüncülük savaşı Trabzonspor’un
Merve Boluğur’un eski eşi Murat Dalkılıç evleniyor! Yeni sevgilisi ilk kez konuştu: Her şey olumlu ilerliyor...
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin...
Eski Mossad Başkan Yardımcısı Ben Barak’tan bomba itiraf: Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor
SON DAKİKA