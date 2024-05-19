Sahillerde İngiliz akını

İngiliz turistler için yaz tatili deyince akla gelen ilk yerler arasında Türkiye'deki destinasyonlar bulunuyor. İngiltere sakinleri, sezonun yaklaşmasıyla rotayı tekrar ülkemize çevirdi. İngiliz gazetelerinde yapılan haberlerde, yurt dışı gezilerine talebin artmakta olduğuna dikkati çekildi. Güneşli Ege ve Akdeniz sahillerine yönelik paket tatiller söz konusu olduğunda İngilizler arasındaki talepteki yükselişe işaret edildi.

EN UCUZU 571 STERLİN

Yaklaşan yaz mevsimi kapsamında daha uygun fiyatlı tatiller için yurt dışına seyahatlerin artabileceğinin belirtildiği haberlerde Türkiye'den de örnekler verildi. Bir çift için 7 günlük gezinin haziran ayının ilk haftasındaki uçuşlar da dahil olmak üzere 750 sterlinden daha düşük bir fiyat etiketiyle sunulduğu kaydedilen haberde, "En ucuzu, Kuşadası'nda dört yıldızlı konaklama... Fiyat etiketi 571 sterlin (23 bin 336 Türk Lirası)." şeklindeki not paylaşıldı. Yapılan haberlerde Türkiye'nin, yaz tatili için yeniden en popüler turistik destinasyonlar arasında yer aldığının altı çizildi. Yunanistan ve İspanya'nın Balear Adaları'nın da İngilizlerin ilgi gösterdiği diğer yerler olurken Ege'den sonra Akdeniz'de İngilizler'in radarına girmiş oldu.



60 MİLYON TURİST 60 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye, bu yıl turizmde "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Turizmde yükselişini sürdüren ülkemizin, bu trendi 2024'te de yakalaması bekleniyor. Öyle ki Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda önemli artışlar yaşanıyor.