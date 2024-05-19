Kayseri puanı aldı kümede kaldı

Süper Lig'de ateş hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın maçında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı. 17. dakikada Kayserili Nazon'un rakibine yumruk atması sonucu VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıktı.
33'te Cardoso'nun pasıyla Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 36'da Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 74. dakikada N'Zonzi harika vuruşu ağları sarstı: 1-2. 77'de Soner, Bourabia'ya penaltı yaptırdı. Mane penaltıdan attı: 2-2. Kayseri kümede kalmayı başardı.