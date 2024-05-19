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Kayseri puanı aldı kümede kaldı

Kayseri 17. dakikada 10 kişi kalsa da 74. dakikada 2-1 yenik duruma düşse de 77’de Mane’nin penaltı golüyle kendini kurtardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Kayseri puanı aldı kümede kaldı

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Süper Lig'de ateş hattından uzaklaşmak isteyen iki takımın maçında Kayserispor, Konyaspor'u ağırladı. 17. dakikada Kayserili Nazon'un rakibine yumruk atması sonucu VAR müdahalesiyle kırmızı kart çıktı.

33'te Cardoso'nun pasıyla Slowik ile karşı karşıya kalan Mane'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 36'da Ndao'un pasına Soner Dikmen'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 74. dakikada N'Zonzi harika vuruşu ağları sarstı: 1-2. 77'de Soner, Bourabia'ya penaltı yaptırdı. Mane penaltıdan attı: 2-2. Kayseri kümede kalmayı başardı.

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