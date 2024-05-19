Derbide son karar Davinson&Kerem

Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak Galatasaray'da bazı belirsizlikler de sona erdi. Abdülkerim Bardakcı'nın Karagümrük maçında yaptığı hamle hatası sonrası teknik direktör Okan Buruk, savunma düzenini de değiştirme kararı aldı.

Karagümrük maçında milli oyuncuyu kenara alıp, Davinson Sanchez'i oyuna sokan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ise Kolombiyalı yıldızı 11'de oynatmayı planlıyor.

Öte yandan Aslan'da hafta arasında orta sahada Berkan Kutlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Buruk'un bu tip üst düzey maçlarda yüksek bir deneyime sahip olan Kerem Demirbay'da karar kıldığı ve gurbetçi oyuncuyu da başlangıç kadrosunda düşündüğü öğrenildi.