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Derbide son karar Davinson&Kerem

Galatasaray’da derbide Abdülkerim ve Berkan Kutlu’nun yedekler arasında yer alacağı ve Davinson Sanchez ile Kerem Demirbay’ın ise dev maçta ilk 11’de başlayacağı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 06:59
Derbide son karar Davinson&Kerem

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Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak Galatasaray'da bazı belirsizlikler de sona erdi. Abdülkerim Bardakcı'nın Karagümrük maçında yaptığı hamle hatası sonrası teknik direktör Okan Buruk, savunma düzenini de değiştirme kararı aldı.

Karagümrük maçında milli oyuncuyu kenara alıp, Davinson Sanchez'i oyuna sokan Buruk, Fenerbahçe derbisinde ise Kolombiyalı yıldızı 11'de oynatmayı planlıyor.

Öte yandan Aslan'da hafta arasında orta sahada Berkan Kutlu'nun oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu. Buruk'un bu tip üst düzey maçlarda yüksek bir deneyime sahip olan Kerem Demirbay'da karar kıldığı ve gurbetçi oyuncuyu da başlangıç kadrosunda düşündüğü öğrenildi.

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