Yüzler ’gül’üyor!

Berdan Mardini, 2018'de kurduğu kozmetik firmasındaki çalışmalar için memleketi Mardin'e gitti. Sanatçı, şehrinde basın mensuplarını ağırlayarak tarlayı ve fabrikaları gezdirdi. Tarlada soruları yanıtlayan sanatçı, "Burada gün sabah 05.00'te başlıyor. Ekiple gül hasadına geliyoruz. Burası Bulgaristan, Fransa ve Isparta değil. Burası Mardin ve gül hasadı başlıyor bu mevsimde... Zaten Mardin turist alan bir şehir. Gül bahçelerine gelip ziyaret etmeleri hoşuma gidiyor" dedi. Kadın çalışanların çok olmasına Mardini, "Onları görünce gözlerim doluyor" ifadelerini kullandı.

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