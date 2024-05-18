Seçime döner

Milli tadımız döner, Almanya'nın gündeminde ilk sıraya çıktı. Döner fiyatlarının yüksek olması her platformda dile getirildi. Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu adayı olan Frederic Augustin ve Kevin Kühnert, döneri seçim vaadi olarak kullandı. Afiş hazırlatan adaylar, dönercilerle anlaşıp üç eurodan (105 TL) döner sattırdı, fiyat farkını ise ceplerinden ödedi. Fiyatların aşağıya çekilmesi için çalışma yürüteceğini de anlatan genç politikacılar, seçmenlerden 9 Haziran'da kendilerine oy vermelerini istedi.

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