’Zengin’ar!

Aydın Efeler, Türkiye'de enginar üretiminin en fazla olduğu yerlerden biriydi. Hasat başlayınca iş soymaya geldi. Enginar 'soyucular' göreve geçti. Ankara'dan Aydın'a gelen enginar soyma ekibi her gün makine gibi çalışıp enginar soyduklarını söyledi. 3 kişiden oluşan özel ekip, kişi başı asgari ücretin 4 katı kazandıklarını anlattı.

Ekipten Ömer Faruk Taşyürek, "Günde bin ila bin 200 enginar soyuyoruz. Değişik incelikleri var ve tecrübeniz olması gerekiyor. Özellikle de kararmaması için vakit kaybı yapmamak gerekiyor. Enginarları soyarken kullandığımız bıçaklar jiletten keskin. Elma, patates soymaya benzemez bu iş" dedi. 25 yıldır enginar soyum işini yaptığını kaydeden Özgür Alkan ise şöyle devam etti: Sevmeyen bir insan yapamaz. El becerisi olması şart. Her bıçak soymaz. Bıçağın ne kadar iyiyse kaliten de o kadar iyi çıkar.