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Uzmanlardan sağlıklı kalmak için 6 harika öneri: Formda tutacak muhteşem liste TAKVİM'de

Harvard diyeti aslında Harvard’ın Sağlıklı Beslenme Tablosu’dur ve Harvard’ın beslenme bilgisi sağlayan sitesi “The Nutrition Source”a göre “Sağlıklı, dengeli öğünler” sizi hep sağlıklı ve formda tutar. İşte size altı müthiş öneri.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025
Uzmanlardan sağlıklı kalmak için 6 harika öneri: Formda tutacak muhteşem liste TAKVİM’de

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Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı. Diyette her öğünün yarısında sebze ve meyveye öncelik vermeli, diğer yarısında ise tam tahıllar ve sağlıklı proteinlerle beslenmelisiniz. İşte tabağınızı nasıl ayarlayacağınıza dair detaylı bir çalışma:

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

SEBZE VE MEYVELER ÇOĞU ÖĞÜNDE (TABAĞINIZIN 1/2'Sİ) ÖN PLANDA OLMALIDIR
Beslenme Uzmanı Lilian Cheung, sebzelerinizi tabaklara koyarken "renk ve çeşitliliğe önem vermenizi" ve meyvelerden biraz daha fazla sebze tüketmenizi öneriyor ve ekliyor: "Bu diyette patatesin beslenme açısından bir sebze olmadığını unutmayın." Neden? Patatesler neredeyse rafine bir karbonhidrat gibi davranıyor. Kan şekerinizi artırıyor. Yemeklere bütün meyveleri eklemek önemlidir ve Cheung özellikle meyve suyu yerine bunları tüketmenizi öneriyor.

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

TAM TAHILLARI EKLEYİN (TABAĞINIZIN 1/4'Ü)
ABD Tarım Bakanlığı'nın MyPlate yöntemiyle karşılaştırıldığında, Harvard diyeti yemeniz gereken tahıl türlerini belirtiyor. Plan, rafine edilmiş tahılların aksine tam tahılları yemeyi şiddetle teşvik eder. Cheung, "Tam tahıllar çok daha fazla vitamin, fitokimyasal ve mineral içeriyor, bu da bizim için çok daha sağlıklı ve kan şekerimizi çok hızlı yükseltmiyor" diyor. Dikkate almanız gereken birkaç tam tahıl şunlar: Yulaf, Kinoa, Arpa Tam buğday (tam buğday ekmeği ve makarna dahil), Kahverengi pirinç.

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

SAĞLIKLI PROTEİN ALIN (TABAĞINIZIN 1/4'Ü)
Sağlıklı Beslenme Tablosu, çoğu diyetten daha fazla, hangi proteinlerin sizin için sağlıklı olduğunu ve hangilerini diyetinizde sınırlamanız gerektiğini derinlemesine ele alıyor. Kırmızı et tüketiminizi sınırlamanız ve mümkünse pastırma ve sosis gibi işlenmiş etlerden kaçınmanız gerektiğine dikkat çekiliyor. Sağlıklı proteinlerden bazıları şunlardır: Balık, tavuk, fasulye ve fındık.

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

SAĞLIKLI YAĞLARLA YEMEK PİŞİRİN (MAKUL ÖLÇÜDE)
Sağlıksız trans yağ tüketiminden kaçınmak için, margarin ve bazı bitkisel yağlar gibi kısmen hidrojene edilmiş yağlarla yemek pişirmemeniz önerilir. Bunun yerine Cheung, şu gibi daha sağlıklı seçeneklere yönelmeyi öneriyor: Zeytin, Kanola, Soya, Mısır, Ayçiçeği, Fıstık (alerjiniz yoksa).

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

SÜT YERİNE SU, ÇAY VE KAHVE TÜKETİN
Cheung, "İçecekler konusunda gerçekten dikkatliydik" diyor. Yıllarca, insanların her gün üç bardak süt içmeleri önerildi. Özellikle ABD'de laktoz intoleransı olan bazı nüfus grupları olduğu için, bunun en akıllıca yol olduğu düşünülmedi. Sadece [süt] içmekten elde edilen kalori miktarı bile göz önüne alındığında, su, çay veya kahve içmek daha tercih edilebilir olurdu. Harvard diyeti, öğünlerinize su, çay ve kahve gibi içecekleri dönüşümlü olarak eklemenizi, özellikle de şeker oranının çok az veya hiç olmamasını öneriyor.

Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)Harvard Üniversitesi, sağlıklı ve formda kalmak için diyet önerileri hazırladı.(AA)

VÜCUDUNUZU HAREKET ETTİRİN
Ancak beslenme planını öne çıkaran şey, yiyecek ve içeceklerin dökümü kadar belirgin olan, aktif kalma uyarısıdır. Günde yarım saat veya haftada en az beş kez yoğun aktiviteye katılmamız gerekiyor. Tempolu yürüyüş ve fitness dersleri aracılığıyla fiziksel aktiviteye katılmayı düşünmenizi öneriyor . Önemli olan, günün çoğunda hareketsiz kalmaktan kaçınmaktır. Herkes yaşlanıyor ve gençken iyi alışkanlıklar edinmeli. Böylece bunlar alışkanlıklarımızın ve rutinimizin bir parçası haline gelir. Bu da çok uzun yıllar sağlıklı ve formda kalmanızı sağlar.

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