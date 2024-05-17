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Emlak vergisi için son 15 gün

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs. Bu yıl aylık bağlanan EYT’-li ler, çalışan emekliler ödeme yapacak. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 07:01
Emlak vergisi için son 15 gün

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Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkullerin sahiplerinin ödeyeceği emlak vergisinde ilk taksit için son viraja girildi. Mülk sahipleri ay sonuna kadar ödemeyi yapabilecek. Emeklilere, dul ve yetimlere, işsizlere, ev kadınlarına belli şartlarla muafiyet imkanı var. Bu şartları sağlamayanların ise vergiyi yatırması gerekiyor. İşte detayları...

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf oluyor.

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor.

Tek konutu olan emekliler başka bir gelirleri de yoksa bu konutları için emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bu nedenle çalışan emekliler bu avantajdan yararlanamıyor. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor.

Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar için muafiyet bu yıl başladı. Bu yıl emekli olup bildirimde bulunan EYT'liler ise gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak. Muafiyetten yararlanacak EYT'lilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye sadece ilgili formu doldurarak başvurması yetiyor.

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödeyecek. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2025'te başlayacak.

NE KADAR ÖDENECEK?
Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29.23 oranında artırılması suretiyle hesaplandı. Bu yıl için hesaplanan emlak vergisinin ilk taksiti bu ay ödenirken, ikincisinin Kasım'da yatırılması gerekiyor.

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