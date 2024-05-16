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Tatil başlıyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile 3 aylık yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Deniz tutkunu olan Tatlıtuğ, ailesiyle Ege koylarını dolaşacak

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Tatil başlıyor

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposunun bitmesi ile rotasını Ege'ye çevirdi. Son 1 yıldır sinema filmleri, dizi ve reklam çekimleri için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile kendisine 3 aylık tatil rotası oluşturdu. Deniz aşığı olan oyuncu, iddialara göre Bodrum'dan başlayarak Marmaris Selimiye Bozburun ve Yunan adalarını dolaşacak. Sonrasında yeniden Bodrum'a dönecek olan oyuncu, tatiline burada son verecek. Kıvanç Tatlıtuğ, 3 aylık yaz tatilini ise geçtiğimiz aylarda özel olarak yaptırdığı catamaran teknesiyle yapacak. Tatlıtuğ'un yeni teknesi için yelken dersleri aldığı haberleri de basına yansımıştı.

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