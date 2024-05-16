Tatil başlıyor

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun iş temposunun bitmesi ile rotasını Ege'ye çevirdi. Son 1 yıldır sinema filmleri, dizi ve reklam çekimleri için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile kendisine 3 aylık tatil rotası oluşturdu. Deniz aşığı olan oyuncu, iddialara göre Bodrum'dan başlayarak Marmaris Selimiye Bozburun ve Yunan adalarını dolaşacak. Sonrasında yeniden Bodrum'a dönecek olan oyuncu, tatiline burada son verecek. Kıvanç Tatlıtuğ, 3 aylık yaz tatilini ise geçtiğimiz aylarda özel olarak yaptırdığı catamaran teknesiyle yapacak. Tatlıtuğ'un yeni teknesi için yelken dersleri aldığı haberleri de basına yansımıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN