Paulinho iddiası

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Batshuayi'nin sona eren sözleşmesini yenilemeyeceği konuşuluyor. Fenerbahçe, bu ihtimale karşın golcü arayışlarını sürdürüyor. Portekiz medyasındaki haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor. Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu, 2021 yılında Braga'dan Sporting Lizbon'a 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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