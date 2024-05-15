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Yine öğretmen yine şiddet

İstanbul’da öğrencisi tarafından bıçaklanan okul müdürü İbrahim Oktugan olayının benzeri bu kez Elazığ’da yaşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Yine öğretmen yine şiddet

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İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, benzer bir olay da Elazığ'da meydana geldi. Limak Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi A.B. mazeret sınavında öğretmeni A.K. tarafından kopya çekerken yakalandı. Sınav kağıdı elinden alınan A.B. sınıfı terk ederek okul koridorunda beklemeye başladı.

Sınav bitiminde A.K. öğretmenler odasına doğru giderken koridorda A.B. tarafından bıçaklandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.K., ilk müdahalesinin ardından tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi, A.B. ise gözaltına alındı.

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