Kartal Yasin’in peşinde

Beşiktaş'ta bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar dolayısıyla çok sayıda maç kaçıran ve etkili bir performans ortaya koymayan Arthur Masuaku'nun iyi bir teklif gelmesi halinde gönderileceği belirlendi.

Yönetimin, Masuaku'nun yerine bu sezon performansıyla dikkatleri çeken Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın genç oyuncu için sezon sonu Kasımpaşa'ya teklif yapabileceği belirtiliyor. Bu sezon 39 maça 2 gol, 1 asiste imza atan Yasin'in kontratı 2026'da bitecek.