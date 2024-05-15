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Kartal Yasin'in peşinde

Masuaku’dan istediği verimi alamayan Beşiktaş’ın, Kasımpaşa’nın genç sol beki Yasin Özcan’ı gündemine aldığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Kartal Yasin’in peşinde

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Beşiktaş'ta bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar dolayısıyla çok sayıda maç kaçıran ve etkili bir performans ortaya koymayan Arthur Masuaku'nun iyi bir teklif gelmesi halinde gönderileceği belirlendi.

Yönetimin, Masuaku'nun yerine bu sezon performansıyla dikkatleri çeken Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki sol beki Yasin Özcan'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın genç oyuncu için sezon sonu Kasımpaşa'ya teklif yapabileceği belirtiliyor. Bu sezon 39 maça 2 gol, 1 asiste imza atan Yasin'in kontratı 2026'da bitecek.

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