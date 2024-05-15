Emekliye ikramiye takvimi

Yaklaşık 16 milyon kişinin yararlanacağı Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Başta emekliler olmak üzere hak sahipleri 1 ay içerisinde ikramiyesini hesabında görecek. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle en geç 15 Haziran'da ikramiye hesaplara yatırılmış olacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı. Artışa yönelik yeni bir düzenleme yapılmazsa Kurban Bayramı'nda emeklilere 3 bin lira ikramiye ödenecek. Dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 75'i oranında dul aylığı bağlanmış kişiye 2 bin 250 lira; yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan çocuğa ise 750 lira ikramiye ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak. 2 dosyadan aylık alanlar ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiyesini alacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek.

EYT'LİLER DİKKAT!

İkramiyeyi almak için en önemli şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre; 31 Mayıs tarihine kadar aylık başvurusunda bulunanlar, emekli aylıkları 1 Haziran itibariyle bağlanacağı için bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran ayında ve sonrasında başvuru yapanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak. İkramiye şartlarına uygun tarihte aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte paralarını alabilecek.

- Emekli aylığı: 3.000 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 2.250 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 1.500 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 750 TL

- 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

- Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

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