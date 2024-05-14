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Satılık kalma'yalı'!

Boğaz’daki yalılar, ‘baba yalı’ ‘orta segment’ ve ‘yalıcık’ olarak 3 kısma ayrıldı. Fiyatı 20 ila 40 milyon dolar arasında olan ‘orta sınıf’ yalılar kapışıldı! Hepsi satıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Satılık kalma’yalı’!

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İstanbul Boğazı'nın 600 yalısı Avrupa ve Anadolu Yakası'na inci gibi dizildi. 560'ı satıldı. Geriye 40 adet yalı kaldı. Bunlar arasında fiyatı 20 ila 40 milyon dolar arasında olan ve orta segmentte bulunan satılık yalı kalmadı. Özellikle iş insanlarının bu yalıları tercih ettiği açıklandı. Öte yandan İstanbul Boğazı'nın en pahalı yalısı 100 milyon dolar fiyatı ile 'Boğazın İmparatoru' Zeki Paşa Yalısı... 4 bin metrekare bahçe alanı ve 2 bin 500 metrekare iç kullanım alanı olan yalı adeta bir sahil sarayı.

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