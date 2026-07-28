Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman kullanabilir mi? İşçi yazılı talepte bulunması şartıyla zamlı ücret yerine izin kullanabilir. Fazla çalışılan her saat karşılığında 1 saat 30 dakika serbest zaman imkanı olur. İşçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde işverene yazılı bildirmesi şartıyla iş günleri içinde aralıksız kullanabilir. Fazla çalışma karşılığında hak edilen izinler genel tatil ve işçinin yıllık izin süresine denk getirilemez.

Fazla mesai için işçinin onayı şart mı? İşverenin fazla mesai için işçiden yazılı onay alması şart. Eskiden bu onayın her yıl alınması gerekiyordu. Sonradan bir yönetmelik değişikliği yapılarak işe girerken veya ihtiyaç duyulduğu tarihte bir defa onay alınması yeterli hale geldi. Ancak işçinin vermiş olduğu onayı, 30 gün önceden haber vermek suretiyle geri alması mümkün.





Zaman aşımı ne kadar? Fazla çalışma ücreti alacağı 5 yıllık zaman aşımına tabi bulunuyor. Fazla çalışma ücretini alamayan işçi sadece dava açtığı tarihten geriye doğru son 5 yıllık dönemdeki ödenmemiş fazla çalışma ücretini alabiliyor.

Sözleşmelerde 'Fazla çalışma ücrete dahildir' yazanların hakları neler? Bu ifade, fazla çalışmaya ilişkin ücretin işverence peşin olarak ödendiği anlamına geliyor. Halen yasalara göre yıllık fazla çalışma 270 saati aşamıyor.

Bu durumda aylık 22.5 saate kadar fazla çalışmanın karşılığı olan ücret işverence peşin ödenmiş sayılıyor. Ancak bu süre aşılırsa fazla mesai ücreti ödenmesi şart.