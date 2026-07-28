Giresun'un Bulancak ilçesinde 22 Temmuz'da denizde boğulma tehlikesi geçiren biri kadın, ikisi çocuk 3 kişiyi kurtarmak için hiç düşünmeden suya atlayan 63 yaşındaki İbrahim Patar ile 15 yaşındaki lise öğrencisi Yusuf Koç, üç kişiyi kurtardı ancak kendileri hayatını kaybetti. Evinin balkonunda oturduğu sırada denizden gelen çığlıkları duyan İbrahim Patar, kalp hastası ve bypass olmasına rağmen hiç düşünmeden sahile yardıma koştu. Yusuf Koç da sahilde arkadaşlarıyla oturduğu sırada boğulma vakasını görünce kendi canı pahasına suya dalıp, 3 kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

'OĞLUM İHMAL YÜZÜNDEN ÖLDÜ'

Oğlu Yusuf Koç'u kaybeden baba Gürsel Koç, "Burası halk plajı ve her gün yüzlerce insan buradan denize giriyordu. Ne bir cankurtaran vardı, ne de uyarıcı tabela. Buradan denizin dibinden kum çekildiği iddiaları var. En son oğlum ve İbrahim abi burada 3 kişinin hayatını kurtarırken öldü. O sırada da yine burada cankurtaran yoktu. Bulancak Belediyesi yaşanan bu olayın ardından buraya 2 cankurtaran kulesi koydu ve tabela astı. Şimdilik denize girişi de yasakladılar. Oğlum Bulancak Belediyesi'nin ihmali yüzünden öldü, belediye yetkilileri hakkında şikayette bulunacağım" dedi.