Bankalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran enflasyonunun açıklamasının ardından bu ay maaşlarına yüzde 17.76 zam alan emeklileri kendilerine çekmek için verdikleri promosyonlarda rekabeti artırdı. Nakit ödeme, ek fatura ödülleri ve faizsiz kredi gibi seçenekleri masaya koyarak çıtayı yukarı çeken bankalar, beraberinde yeni müşteri getirenlere de para ödülü veriyor. Uzmanlar, emeklilerin yalnızca toplam tutara değil, doğrudan nakit ödeme şartlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürekli güncelleyerek rekabeti artırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlara sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar öne çıkarken, promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor.

3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.