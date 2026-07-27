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Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: Derneğe kayyum atandı

Ahbap soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda 13 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneğinin mesken ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, düzenlenen çekler ve bütün ticari ilişkilerinin incelendiğini duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında, Levent’e çok sayıda taşınmaz bağışlayan Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin mal varlıklarına kayyum atandı.

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Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: Derneğe kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında emniyet güçleri 4. dalga operasyon için düğmeye bastı.

KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği; derneğe ait gayrimenkulleri, araçları ve banka mevduatlarını yönetmek üzere Av. Rıdvan Can, Av. Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ı görevlendirdi.

Video Oynatma İkonu Ahbap Derneği'ne kayyum atandı!

Kararın gerekçesinde; dernek kurucusu Haluk Levent ve üst düzey yöneticilerin bir kısmının tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol kararı bulunduğu belirtildi. Tüm mal varlıklarına tedbir konulan dernek için fesih sürecinin de resmen başlatıldığı aktarıldı.

13 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah başlatılan eş zamanlı baskınlarda, soruşturma dosyasında elde edilen yeni deliller doğrultusunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Ahbap soruşturmasında 4. dalga: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin 4 ana başlık altında yürütüldüğünü aktardı.

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TAAHHÜT EDİLEN KONUTLAR ORTADA YOK

Operasyonun ilk ayağını konut ve konteyner alımlarına ilişkin usulsüzlük iddiaları oluşturdu.

Ahbap Derneğinin 2023 yılında deprem bölgesine konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı şirketlere bağışlardan önemli miktarda para aktarıldığı belirlendi.

Ödemelere rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamadığı tespit edilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ile Ayhan Çevik operasyonun hedefleri arasında yer aldı.

Pegas Global A.Ş'den dernek adına konteyner satın alındığı saptandı.

Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle gözaltı kararı uygulandı.

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YELİZ KAYA'YA SIRALI TAŞINMAZ DEVRİ

Soruşturmanın ikinci kritik başlığında Haluk Levent'in asistanı ve kasası Yeliz Kaya'ya devredilen gayrimenkuller mercek altına alındı.

Bazı şirketler tarafından Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği ortaya çıktı.

Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17, Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi.

Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ile Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında adli işlem tesis edildi.

Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin BaşaranBaşaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran

ŞAİBELİ DERNEK ÇEKLERİ

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ile tahsil süreçleri emniyet birimlerince incelendi.

Çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

AHBAP'LA AK AKÇE

Soruşturmanın dördüncü başlığında Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkiler dosyaya girdi.

Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan emniyet güçlerince yakalandı.

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:

Ad SoyadŞirket/KurumÜnvan/Açıklama
Ayhan DemirAzim Yol İnşaat A.Ş.Yetkili
Nejdet KuyPegas Global A.Ş.Yetkili
Murat YarenHamle İnşaat A.Ş.Yetkili
Ayhan ÇevikHamle İnşaat A.Ş.Yetkili
Hüseyin BaşaranBaşaran Holding A.Ş.Sahibi
Recep DemirPower İnşaat A.Ş.Yetkili
Emre SaralPower İnşaat A.Ş.Yetkili
Faruk KoçKoçsu Yapı A.Ş.Yetkili
Orhan İnan--
Sibel Kaya-Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası
Muhammed Ali YılmazMays GrupYetkili
Ali Demirhan--
Deniz ŞimşekAhbap DerneğiSatın Alma Müdürü

DERNEĞE GİREN ÇIKAN HER ŞEYE MERCEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirlerinin bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin de soruşturma kapsamında araştırıldığını kaydetti.

Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon: Derneğe kayyum atandı-3

BAŞARAN DA GÖZALTINDA... SUÇ DUYURUSU GÖSTERMELİK MİYDİ?

Gözaltına alınanlar arasında, Haluk Levent'e çok sayıda taşınmaz satan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Başaran'ın şirkete ait 68 taşınmazı Haluk Levent'e devrettiği öğrenilmişti.

Hüseyin Başaran, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın "bedelinin ödenmediği ve vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı" iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derbeği yetkilileri hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Müşteki olarak "Can Başaran"ın yer aldığı suç duyurusunda, Başaran ailesinin gayrimenkul işlerini takip eden 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün'ün "işvereninin açık devir talimatı olmamasına rağmen" 22 adet değerli taşınmazın tapusunu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettiği öne sürülmüştü.

Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'dan toplamda 68 taşınmaz aldığı belirlenmişti.

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