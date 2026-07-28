AK Parti, 14 Ağustos'ta kutlamaya başlayacağı 25'inci kuruluş yılında 25 milyon fidanı Türkiye genelinde toprakla buluşturmayı hedefliyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 25'inci yıl dönümü kutlamalarını gövde gösterisine dönüştürmek için hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. Kutlamalar çerçevesinde ana etkinlik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Kutlamalarda 'Güvenli liman Türkiye', 'Çeyrek asır', 'Huzur' ve 'İstikrar" temaları ön plana çıkarılacak. Türkiye'nin son 25 yılda hayata geçirilen eser ve hizmetleri özel görseller ve video içerikleriyle katılımcılara aktarılacak.

EMEĞİ GEÇENLERE VEFA Kutlamalar yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacak. AK Parti teşkilatlarında bugüne kadar görev yapanlar da programlara dahil edilecek. Yaşamını yitirenler için 81 ilde mevlit programları düzenlenecek. 25 yılda hayata geçirilen icraatlar ile demokratik dönüşüm de özel çalışmalarla anlatılacak.