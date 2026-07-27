Asude Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı.

ASUDE MERCAN'IN KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN



Gözaltına alınan Asude Mercan'ın da adli inceleme sonuçları belli oldu.

Yapılan toksikolojik analizlerde Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi. Analiz sonuçlarının soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyadaki toksikoloji raporları ile diğer deliller savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

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