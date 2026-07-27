Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'ın testleri pozitif çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda biyolojik örnekleri incelenen 11 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, raporlarda İlyas Yalçıntaş'ta THC, Ayşenur Balcı ve Asude Mercan'da ise kokain tespit edildiği yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adli incelemelere ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı. Operasyon kapsamında biyolojik örnekleri analiz edilen 11 kişinin testi pozitif çıktı.
Dosyaya giren inceleme sonuçlarına göre İlyas Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC, Ayşenur Balcı ile Asude Mercan'ın biyolojik örneklerinde ise kokain tespit edildiği öğrenildi.
İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİNDE THC TESPİT EDİLDİ
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Analiz raporuna göre Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.
AYŞENUR BALCI'NIN TEST SONUCU DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın da toksikolojik inceleme sonuçları ortaya çıktı. Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi.
Elde edilen analiz raporunun soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.
ASUDE MERCAN'IN KAN, İDRAR VE SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN
Gözaltına alınan Asude Mercan'ın da adli inceleme sonuçları belli oldu.
Yapılan toksikolojik analizlerde Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi. Analiz sonuçlarının soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirildiği belirtildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Dosyadaki toksikoloji raporları ile diğer deliller savcılık tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.