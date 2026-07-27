Bir yanda cuma namazı şovu diğer yanda LGBT ittifakı: Yeni Parti sapkın lobileri Meclis'te ağırladı
CHP'deki koltuk kavgasının arından kurulan Yeni Parti, ilk icraatlarıyla yüzünü gösterdi. Kuruluş dilekçesinin verilmesi ardından cuma namazı kılıp Anadolu Kulübü'nde boy göstererek muhafazakar seçmene şirin görünmeye çalışan Özgür Özel ve ekibi, Meclis çatısı altında LGBT yapılandırmalarıyla bir araya geldi. Kuruluşunun ilk günlerde sergilediği çelişkili ve samimiyetsiz politikalarla eskinin "Yeni"den farklı olmadığını göstermiş oldu.
Partinin kuruluş dilekçesini verdikten hemen sonra cuma namazına giderek muhafazakar kesimlere mesaj vermeye çalışan, ardından Anadolu Kulübüne geçip sol mahallenin de gönlünü almaya yeltenen Özgür Özel ve yönetimi, nihayetinde LGBT lobilerine de selam çaktı.
Toplumun temel direği olan aile yapısını ve milli-manevi değerleri hedef alan marjinal söylemleriyle bilinen Batı destekli yapılarla temas kuran YP yönetimi, "Yeni Parti" adı altında eski ideolojisini sürdürdüğünü bir kez daha tescilledi.
MECLİS ÇATISI ALTINDA MARJİNAL YAPILARA AÇIK KAPILAR
Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu skandalları adeta belgeledi. Kayışoğlu, Meclis'in çatısı altında, bünyesinde açıkça LGBTİ+ derneklerini barındıran Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) temsilcilerini ağırladı.
Kayışoğlu paylaştığı görsel ve mesajda, GoFor Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, Hafıza Merkezi Eş Direktörü Olcay Özer, GoFor Finans Koordinatörü Barış Azar, GoFor Örgüt Destek Koordinatörü Cansu Ceylan ve GoFor Örgütlenme Sorumlusu Rojda Öncel ile TBMM'de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Örgüt üyelernin hazırladığı "Gençlerin Gözünden Müzakere Süreci" raporunun değerlendirildiği görüşmede, bu sapkınlıkların Meclis gündemine taşınması için ortak akıl vurgusu yapıldı.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ" TAVİZİ VE LBGTI+ DERNEKLERİ
Sapkınlığın ve aile yapısını bozan süreçlerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin tavizsiz uygulanmasını savunan GoFor ile onlara kol kanat geren YP yönetimi, toplumun ahlaki dokusunu hedef alan bir projenin ortağı olduklarını gözler önüne serdi.
YP yönetimi tarafından Meclis'te ağırlanan GoFor'un Üye Örgütleri arasında, 2016 yılında İzmir'de üniversite öğrencileri tarafından kurulan sapkın yapı "Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği" (Genç LGBTİ+ Derneği) yer alıyor.
Söz konusu yapının İstanbul Sözleşmesi'nin tavizsiz uygulanması talebi ve marjinal grupların söylemlerini Meclis gündemine taşıma çabaları, YP'nin kuruluş aşamasında sergilediği muhafazakar görüntünün bir "taktik"ten ibaret olduğunu gözler önüne serdi.
KAYIŞOĞLU'NUN MECLİS VE BÜTÇE KÜRSÜSÜNDEKİ SKANDAL SÖYLEMLERİ
Kayışoğlu'nun marjinal gruplara yönelik meşrulaştırma çabası ilk değil. Daha önce de benzer söylemleri Meclis gündemine taşıyan Kayışoğlu'nun vukuat dosyası kabarık:
Ceza evlerindeki marjinal gruplara özel statü talebi: 2019 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Kayışoğlu, cezaevlerindeki 200 civarındaki LGBTİ+ mahkumun durumunu gündeme getirerek mevcut koğuş yapısını eleştirmiş ve bu kesimler için özel düzenlemeler istenmesini savunmuştu.
İçişleri bütçesinde akılalmaz destek çağrısı: İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde polis ve kolluk kuvvetlerinin önlemlerini yetersiz bulan Kayışoğlu, sapkın gruplar için devlet eliyle "özel güçlendirme politikaları" uygulanmasını talep etmişti.
Boğaziçi'ndeki paçavralara destek: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda sembol haline getirilen paçavraların yasaklanmasına Meclis kürsüsünden tepki gösteren Kayışoğlu, aile ve toplum ahlakını bozacak durumları açıkça destekledi.
Gezi sanıklarına dokunulmazlık zırhı: Gezi Parkı davası sanıkları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Osman Kavala hakkındaki kararları hedef alarak marjinal yapılarla aynı söylem hattında birleşmişti.
Özgür Özel ve ekibinin küresel fonlu marjinal yapılarla olan derin ilişkisi artık gizlenemez boyuta ulaştı!
Sadece Meclis kapılarını açmakla kalmayan YP yönetimi, bu yapılarla organik bir kader ortaklığına soyundu.
GEÇMİŞTEKİ KİRLİ İTTİFAKLAR VE MEKTUP SKANDALI
70 marjinal grupla kapalı kapılar ardında pazarlık: GoFor'un 10. yılı bahanesiyle düzenlenen forumda emek ve barış maskesi altında açıkça LGBTİ+ propagandası yapıldı.
"Özel ile diyalog mesaisi": Forumda gerçekleştirilen "Özgür Özel ile Diyalog" başlıklı kapalı oturumda Özel, sapkın lobilerin hazırladığı "Hangi Genç?" başlıklı raporu adeta baş tacı etti.
Özel, toplum yapısını hedef alan bu taleplere kamusal görünürlük kazandırma ve Meclis'te bayraktarlığını yapma sözü verdi!
Silivri'den marjinal lobiye selam: İttifakın kirli boyutunu gözler önüne seren en skandal an ise cezaevi mektubu oldu! İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden bu marjinal forum için özel olarak gönderdiği mektup salonda okundu.
Bir yanda cuma namazı şovuyla dindar seçmene göz kırpan Özel ve ekibi, diğer yanda sapkın gruplarla buluşarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu!