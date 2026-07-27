Bir yanda cuma namazı şovu diğer yanda LGBT ittifakı: Yeni Parti sapkın lobileri Meclis'te ağırladı

İçişleri bütçesinde akılalmaz destek çağrısı: İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde polis ve kolluk kuvvetlerinin önlemlerini yetersiz bulan Kayışoğlu, sapkın gruplar için devlet eliyle "özel güçlendirme politikaları" uygulanmasını talep etmişti.

Ceza evlerindeki marjinal gruplara özel statü talebi: 2019 Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Kayışoğlu, cezaevlerindeki 200 civarındaki LGBTİ+ mahkumun durumunu gündeme getirerek mevcut koğuş yapısını eleştirmiş ve bu kesimler için özel düzenlemeler istenmesini savunmuştu.

Kayışoğlu'nun marjinal gruplara yönelik meşrulaştırma çabası ilk değil. Daha önce de benzer söylemleri Meclis gündemine taşıyan Kayışoğlu'nun vukuat dosyası kabarık:

Söz konusu yapının İstanbul Sözleşmesi'nin tavizsiz uygulanması talebi ve marjinal grupların söylemlerini Meclis gündemine taşıma çabaları, YP'nin kuruluş aşamasında sergilediği muhafazakar görüntünün bir " taktik" ten ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

Sadece Meclis kapılarını açmakla kalmayan YP yönetimi, bu yapılarla organik bir kader ortaklığına soyundu.

Özgür Özel ve ekibinin küresel fonlu marjinal yapılarla olan derin ilişkisi artık gizlenemez boyuta ulaştı!

Ekrem İmamoğlu cezaevinden LGBT destekçisi GoFor Örgütü'ne mektup yollamıştı.

GEÇMİŞTEKİ KİRLİ İTTİFAKLAR VE MEKTUP SKANDALI

70 marjinal grupla kapalı kapılar ardında pazarlık: GoFor'un 10. yılı bahanesiyle düzenlenen forumda emek ve barış maskesi altında açıkça LGBTİ+ propagandası yapıldı.

"Özel ile diyalog mesaisi": Forumda gerçekleştirilen "Özgür Özel ile Diyalog" başlıklı kapalı oturumda Özel, sapkın lobilerin hazırladığı "Hangi Genç?" başlıklı raporu adeta baş tacı etti.

Özel, toplum yapısını hedef alan bu taleplere kamusal görünürlük kazandırma ve Meclis'te bayraktarlığını yapma sözü verdi!

Silivri'den marjinal lobiye selam: İttifakın kirli boyutunu gözler önüne seren en skandal an ise cezaevi mektubu oldu! İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden bu marjinal forum için özel olarak gönderdiği mektup salonda okundu.

Bir yanda cuma namazı şovuyla dindar seçmene göz kırpan Özel ve ekibi, diğer yanda sapkın gruplarla buluşarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu!