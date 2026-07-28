Galatasaray, Almanların yıldız 10 numarası Jamal Musiala'nın transferini büyük gizlilik içinde yürütüyor. Sarı-kırmızılılar, transferi yalanladı. Ancak gerçek çok farklıydı. Galatasaray, Musiala'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Transferde aracı olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane görev aldı. Sarı-kırmızılılar, iki yıldız aracılığıyla görüşmelerini sürdürürken transfer medyaya sızdı. Bunun üzerine Galatasaray transferi yalanladı.

Şu anki süreç transfer sürecine göre transfer ne bitme aşamasında ne de tamamen rafa kalkma sürecinde...

Musiala transferinde İlkay Gündoğan ve Leroy Sane devreye girdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2020 yılında güncel piyasa değeri 1 milyon euro alan Jamal Musiala'nın şimdiki değeri ise 100 milyon euro. Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Musiala, 46 kez Alman Milli Takımı'nda forma giydi ve 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 24 karşılaşmada görev alan genç yıldız, 5 gol atarken 6 da asist yaptı.