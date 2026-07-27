CANLI YAYIN
Geri

Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum Adliyesine sevk edildi. Sonel'le birlikte koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok da adliyeye getirildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, yeniden Erzurum Adliyesine sevk edildi.

SONEL'İN DİJİTAL MATERYALLERİNDE İNCELEME

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!-2

SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME SUÇU

Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.

Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!-3

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda 23 Temmuz'da şüpheli E.E. ve S.K, Ankara'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu iddiaların ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, tutuklu bulundukları cezaevinden alınıp sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.

Sonel, Eroğlu ile Ertok, yoğun güvenlik önlemleri altında, soruşturmada ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesine getirildi.

SAVCILIK OPERASYON DUYURDU

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili açıklama yapmıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından 23 Temmuz günü konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:

"Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!-5 Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!-6 Gülistan Doku soruşturmasında hesap vakti: Tuncay Sonel ve 2 şüpheli Erzurum Adliyesi'nde!-7

Ahbap soruşturmasında 5 çavuş daha ifadeye.. Dündar, Kırmızıgül, Ergen, Sangu, Cepkin savcı karşısına çıkacak
SONRAKİ HABER

5 "çavuş" daha ifadeye
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler