Orta Doğu'daki savaşta son durum! Trump ordusuna "saldırmayın" talimatı verdi Ukrayna İran gemisini vurdu
ABD ile İran arasındaki saldırıların gölgesinde Amerikan medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya attı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusuna, İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı belirtildi. Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiyi vurdu. Dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr'de...
ABD ile İran arasındaki saldırıları yerini yeniden diyalog sürecine bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusuna, İran'a yönelik yeni saldırıda bulunmaması konusunda talimat verdiği ileri sürüldü.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
NETANYAHU KABİNE'Yİ TOPLUYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.
Haberde, Netanyahu’nun Güvenlik Kabinesi üyeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından bir araya geleceğine dikkat çekildi.
Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği duyurulmuştu.
KUVEYT İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA KATILDIĞI İDDİALARINI YALANLADI
Kuveyt, İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, ülke topraklarının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermediğini bildirdi.
Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Şeyha Ez-Zeyn es-Sabah'ın konuya ilişkin açıklaması, Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA'da yayımlandı.
Büyükelçi Sabah, Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan "Kuveyt'in, İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.
Sabah, "Kuveyt, İran karşıtı hiçbir askeri operasyona katılmadı, toprakları, hava sahası ve karasularının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi, gazeteden, haberde yer alan bilgileri Kuveyt'in tutumu ve politikasını yansıtacak şekilde düzeltmesini istedi.
WSJ, dünkü haberinde, Kuveyt'in, temmuz ayı başlarında İran'a gizlice savaş uçakları göndererek insansız hava araçları ve füze depolarını hedef aldığını iddia etmişti.
ABD yaklaşık iki haftadır İran'a saldırılar düzenliyor. İran da buna misilleme olarak, bölgedeki ABD ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü askeri üsler, tesisler ve diğer hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştiriyor.
İRAN'DAN UKRAYNA'YA TEPKİ
Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İran devlet televizyonuna göre, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlığa çağrılan Maslahatgüzar'a, İran'ın Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırısıyla ilgili protestosu iletildi.
Ayrıca İran'ın, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamıştı.
İRAN: UKRAYNA GEMİMİZİ VURDU
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda 1 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıyı kınayan Bakanlık, "Ukrayna rejimi yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi’nde Rusya’ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Zelenskiy’nin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari geminin Ukrayna tarafından hedef alındığını bildirerek, saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali ve saldırı eylemi niteliğinde olduğunu, savaşın daha da alevlenmesine ve yayılmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Ukrayna rejiminin Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırması ve bunun söz konusu rejimin lideri tarafından açıkça kabul edilmesi, Ukrayna rejiminin İran’a yönelik mantık dışı ve düşmanca yaklaşımını sürdürdüğünün göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.
Tahran yönetiminin olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiği açıklamada, "İran, uluslararası hukukun temel ilke ve kuralları, özellikle meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Ukrayna rejimi liderinin maceracı tutumundan kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğu, söz konusu rejim ile onu destekleyen ve teşvik eden taraflara ait olacaktır" denildi.
Ukrayna’nın Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandığı açıklamada, "Ukrayna rejimi, İran'a ait ticari gemiye saldırarak yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.
TRUMP İRAN’A YENİ SALDIRIYI DURDURDU
ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmemesi talimatı verdiğini öne sürdü. Kararın, Umman’dan bir heyetin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldiği belirtildi.
ABD ordusunun yaklaşık iki haftadır İran’a yönelik sürdürdüğü saldırıların ardından dün akşam yeni bir operasyon gerçekleştirmemesi dikkat çekti. Axios’un adı açıklanmayan iki ABD’li kaynağa dayandırdığı haberde, Trump’ın son 13 gün boyunca ordunun sunduğu saldırı planlarını onayladığı ve operasyonların birkaç saat içinde hayata geçirildiği aktarıldı.
SALDIRI PLANI BU KEZ ONAY ALMADI
Habere göre dün de benzer bir saldırı planı Trump’ın onayına sunuldu. Ancak ABD Başkanı’nın plana onay vermek yerine İran’a yeni bir saldırı düzenlenmemesi yönünde talimat verdiği iddia edildi.
ABD ordusunun İran’a karşı geniş çaplı operasyonlara yeniden başlamak için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, Trump’ın bu yönde henüz yeni bir emir vermediği vurgulandı. Saldırıların durdurulması yönündeki talimatın yalnızca bir günlük olup olmadığı ve operasyonların yeniden başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.
TAHRAN’DA HÜRMÜZ BOĞAZI TRAFİĞİ
Trump’ın talimatının, Umman’dan bir heyetin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir mekanizma oluşturulmasını görüşmek üzere Tahran’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten birkaç saat sonra geldiği kaydedildi.
Bölgedeki yerel kaynaklar, Umman ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve Tahran ile Maskat yönetimleri arasında hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü.
ANLAŞMA İÇİN TRUMP’IN ONAYI BEKLENİYOR
Axios, üzerinde çalışılan anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Trump’ın önerilen düzenlemeye onay vermesi gerektiğini yazdı.
Beyaz Saray’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İRAN’DAN ABD’YE AĞIR DARBE İDDİASI: 200 ABD ASKERİ ÖLDÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.
İran'ın Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 İHA'nın imha edildiğini söyledi.
Muhibbi, saldırılarla birlikte hasar verilen diğer unsurları şu şekilde sıraladı:
“9 komuta ve kontrol merkezi, 5 uydu haberleşme sistemi, 6 Patriot hava savunma radarı, 3 hava ve deniz kontrol-izleme radarı, 8 keşif ve erken uyarı radarı, 7 hava füze savunma radarı, 5 EPS radarı (2'si uzun menzil), 5 uzun menzilli radar, 2 hava savunma radarı, 1 taktik radar kampüsü, 6 füze hangarı, 17 silah deposu, 12 yakıt tankı, 3 lojistik merkezi, 6 savaş uçağı bakım merkezi, 6 füze fırlatma platformu, 4 HIMARS füze platformu (güdümlü roket sistemi), 1 yakıt iskelesi, 1 insansız deniz aracı deposu, 1 istihbarat veri merkezi, 4 savaş uçağı hangarı, 4 helikopter, 6 füze deposu.”
ABD’nin asker kayıplarına ilişkin de açıklamada bulunan Muhibbi, ABD’nin halkına askeri kayıplar konusunda yalan söylediğini ileri sürerek, en az 200 ABD askerinin bu saldırılar sırasında öldüğünü, yaralı sayısının ise oldukça fazla olduğunu söyledi.
CASK'TA HALK DEVRİYE GEZİYOR
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.
Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.
ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.
HİNT MÜRETTEBATININ BULUNDUĞU TANKERE SALDIRI
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Hint mürettebatının bulunduğu Mozambik bayraklı LPG tankerinin İran kara sularında saldırıya uğradığını duyurdu.
Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği'nce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Mozambik bayraklı LPG tankeri "Dısha"nın, bugün erken saatlerde İran kara sularında saldırıya uğradığı belirtildi.
Tankerde bulunan 28 Hintli mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin ilgili makamlarla yakın teması sürdürdüğü kaydedildi.
İRAN: SALDIRILARA DEVAM EDECEĞİZ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.
Zülkadir, ABD’ye yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.
Bildirisinde Zülkadir, ABD hedeflerine gerçekleştirilen saldırılar hakkında, "Nokta atışlı saldırılar, Minab ile Lamerd'de yaşamını kaybeden masum çocukların kanının intikamı alınana ve düşman teslim olana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Zülkadir ayrıca, bölgede yükselen her duman kümesinin, ABD’ye ait askeri, güvenlik veya finans merkezinin hedef alındığı anlamına geldiğini söyledi.