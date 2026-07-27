CHP ve YENİ Parti arasında figüran kavgası: Ajanstan oyuncuları kim gönderdi? Truva atı iddiası

Bir avukatın kendisine aktardığını belirttiği olayı anlatan Yarkadaş, etkinlik çıkışında aynı minibüse binen bir kadının peruğunu çıkardıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine konuşmaya başladığını iddia etti. Yarkadaş'ın aktardığına göre, " Kemal Bey'e destek için gelmediniz mi? " sorusuna, " Ne desteği, biz ajanstan gelen oyuncuyuz. Şimdi paramızı almaya gidiyoruz. " yanıtı verildi.

CHP'de kurultay sürecinin ardından başlayan tartışmalar, bu kez " figüran " iddiaları üzerinden yeni bir boyut kazandı.

Yarkadaş'ın iddiaları yaşananların bir Truva operasyonu olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.

"Ben izlerken bir TV kanalı muhabiri bu kişinin yanına geldi, cebinden telefonunu çıkartıp bir mesaj gösterdi ve 'Bu mesaj size geldi mi?' diye sordu. O da 'Evet, geldi' deyince röportaja başladılar. Röportajı yaptıktan sonra da o muhabir zaten alandan ayrıldı."

Yarkadaş, alanda bulunan bir partilinin kendisine aktardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, organizasyonda görev yapan bazı medya mensuplarına ilişkin de dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel



GAZETECİLİK BAŞARISI DEDİ GEÇMİŞTEKİ TUTUMU YENİDEN HATIRLANDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "figüran" iddialarına ilişkin organizasyonun içeriğine dair ayrıntılı bir değerlendirme yapmak yerine, haberi gündeme taşıyan gazetecilere destek verdi.

Geçmişte Takvim, A Haber ve diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirileri ve boykot çağrılarıyla gündeme gelen Özgür Özel, bu kez doğruluğu henüz bağımsız şekilde ortaya konulmayan "figüran" iddialarına ilişkin haberleri "gazetecilik başarısı" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: