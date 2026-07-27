CHP ve YENİ Parti arasında figüran kavgası: Ajanstan oyuncuları kim gönderdi? Truva atı iddiası
CHP ve YENİ Parti arasındaki "figüran" ve "taşıma üye" tartışması büyüyor. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğine katılan bazı kişilerin ajans aracılığıyla getirildiğini öne sürerek çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Yarkadaş, etkinliğe katılanların ajans tarafından gönderildiğini ifade etti. Yarkadaş katıldığı TV programında SZC TV’nin katılımcılar arasında seçmece röportaj yaptığını da sözlerine ekledi. Yarkadaş’ın iddiaları yaşananların bir Truva operasyonu olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.
CHP'de kurultay sürecinin ardından başlayan tartışmalar, bu kez "figüran" iddiaları üzerinden yeni bir boyut kazandı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı etkinlikte yer alan bazı kişilerin organizasyona destek amacıyla değil, planlı şekilde yönlendirildiğini öne sürdü.
Bir avukatın kendisine aktardığını belirttiği olayı anlatan Yarkadaş, etkinlik çıkışında aynı minibüse binen bir kadının peruğunu çıkardıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine konuşmaya başladığını iddia etti. Yarkadaş'ın aktardığına göre, "Kemal Bey'e destek için gelmediniz mi?" sorusuna, "Ne desteği, biz ajanstan gelen oyuncuyuz. Şimdi paramızı almaya gidiyoruz." yanıtı verildi.
"MESAJI ONAYLATIP RÖPORTAJ YAPTILAR"
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, organizasyonda görev yapan bazı medya mensuplarına ilişkin de dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.
Yarkadaş, alanda bulunan bir partilinin kendisine aktardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben izlerken bir TV kanalı muhabiri bu kişinin yanına geldi, cebinden telefonunu çıkartıp bir mesaj gösterdi ve 'Bu mesaj size geldi mi?' diye sordu. O da 'Evet, geldi' deyince röportaja başladılar. Röportajı yaptıktan sonra da o muhabir zaten alandan ayrıldı."
Yarkadaş'ın iddiaları yaşananların bir Truva operasyonu olabileceği değerlendirmelerine neden oldu.
GAZETECİLİK BAŞARISI DEDİ GEÇMİŞTEKİ TUTUMU YENİDEN HATIRLANDI
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "figüran" iddialarına ilişkin organizasyonun içeriğine dair ayrıntılı bir değerlendirme yapmak yerine, haberi gündeme taşıyan gazetecilere destek verdi.
Geçmişte Takvim, A Haber ve diğer bazı medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirileri ve boykot çağrılarıyla gündeme gelen Özgür Özel, bu kez doğruluğu henüz bağımsız şekilde ortaya konulmayan "figüran" iddialarına ilişkin haberleri "gazetecilik başarısı" olarak nitelendirdi.
Özgür Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gazetecinin en önemli görevi kamusal denetimi gerçekleştirmektir. Siz bir siyasi parti olarak da bir işe kalkışıyorsanız, o işin halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır."
CHP'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği iddialar ve ardından gelen açıklamalar, kurultay sonrası başlayan ayrışmanın yalnızca siyasi söylemle sınırlı kalmadığını, taraflar arasındaki sert tartışmanın farklı başlıklarda da devam ettiğini ortaya koydu.
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