Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu

Ayrıca FEDAŞ kavşağı civarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları incelenmesine rağmen, elde edilen görüntülerin fotoğraflanarak resmi evraklara geçirilmediği , bazı araç sürücülerine araç içi kamera sorulurken diğerlerine kasten sorulmadığı ve ifade sahiplerine evrakın imzalatılmadığı kaydedildi.

"Bahse konu kameranın 17.01.2020 tarihinden itibaren Rektörlüğün vermiş olduğu talimatla aktif hale getirildiği, arama çalışmalarını takip etmek için köprüyü görecek şekilde kamera açısının değiştirildiği tarafımızdan görülmüştür."

Ancak asıl skandal, aynı tutanakta yer alan şu ifadeyle belgelendi:

14 METRE DERİNLİKTE DEFORME OLMAYAN KAĞIT!

Soruşturmanın en tuhaf detayı ise su altı arama kurtarma ekiplerinin tutanaklarına yansıdı.

8 Ocak 2020 tarihinde Sarı Saltuk Viyadüğü altında yapılan aramalarda, durgun suyun 14 metre derinliğinde Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen bir reçete ve kağıt parçalar bulunmuş.

Tutanakta, üzerinde "Gülistan DOKU" ibareli barkod bulunan reçeteye yapışık halde "Psikolojikmen bizde baskı yaratıldığını" yazılı bir not bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, kağıt parçalarının 14 metre derinlikte günlerce tahrip olmadan kalmasını "son derece şüpheli" buldu.

İşin daha da vahim boyutu, bu kağıtların bulunmasından iki gün sonra, 10 Ocak 2020 tarihinde aynı noktada bir makasın bulunması oldu.

Tutanaklara siyah saplı, Stainless Steel ibareli ve kesim kısmı yaklaşık 14 cm olan makas olarak geçen bu delilin, kağıtlarla aynı noktadan sonradan çıkarılması, delillerin bölgeye sonradan yerleştirildiği şüphesini perçinledi.