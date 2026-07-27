Ahbap soruşturmasında 5 "çavuş" daha ifadeye.. Dündar, Kırmızıgül, Ergen, Sangu, Cepkin savcı karşısına çıkacak

PORTAKAL NETAMET GETİRDİ Adliyede ifade veren gazeteci Fatih Portakal', deprem döneminde vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendirdiği için "pişmanlık duyduğunu" ve toplanan yardımların akıbetini denetlemediği için kendisine kızgın olduğunu söylemişti. Haluk Levent hakkındaki geçmişe dair olumsuz duyumları araştırmadığını itiraf eden Portakal, sorumluluk hissettiğini belirterek kamuoyundan özür dilemeye hazır olduğunu dile getirmişti. Fatih Portakal Ahbap ifadesinde günah çıkardı: Pişmanım, parayı sormadım, özre hazırım

PARANI EMANET EDER MİYDİN RUŞEN İfade veren gazeteci Ruşen Çakır savcılık sorgusunda Haluk Levent'i şahsen tanımadığını ve yaptığı yayınların o günkü şartlarda bir "durum değerlendirmesi" olduğunu savundu. "Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" sorusuna Levent'i sadece sanatçı kimliğiyle bildiği cevabı veren Çakır, başlangıçta herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söylese de, bağışların şahsi amaçlarla kullanıldığını öğrenince durumun "gerçekten çok üzücü" olduğunu ve suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti. Ahbap soruşturması! 6 ünlüden Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses ve Fatih Altaylı ifade verdi