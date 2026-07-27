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Ahbap soruşturmasında 5 "çavuş" daha ifadeye.. Dündar, Kırmızıgül, Ergen, Sangu, Cepkin savcı karşısına çıkacak

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 ünlü isim daha savcı karşısına çıkacak. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadelerinin alınması için adliyeye çağrıldı.

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Ahbap soruşturmasında 5 "çavuş" daha ifadeye.. Dündar, Kırmızıgül, Ergen, Sangu, Cepkin savcı karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin adliye koridorlarındaki mesaisi sürüyor.

Dernek kurucusu Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin tutukluluk hali devam ederken, savcılık süreci genişleterek aralarında gazeteciler, oyuncular ve şarkıcıların bulunduğu çok sayıda ismi "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağırdı

Savcılık, Ahbaplar Suç Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen ile Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu'yu ifadelerinin alınması için adliyeye çağırdı.

Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin gibi ünlüler savcı karşısına çıkacak.Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin gibi ünlüler savcı karşısına çıkacak.

TEK TEK GELİYORLAR

Soruşturma kapsamında daha önce Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermişti.

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PORTAKAL NETAMET GETİRDİ

Adliyede ifade veren gazeteci Fatih Portakal', deprem döneminde vatandaşları AFAD ve Kızılay yerine Ahbap Derneği'ne yönlendirdiği için "pişmanlık duyduğunu" ve toplanan yardımların akıbetini denetlemediği için kendisine kızgın olduğunu söylemişti.

Haluk Levent hakkındaki geçmişe dair olumsuz duyumları araştırmadığını itiraf eden Portakal, sorumluluk hissettiğini belirterek kamuoyundan özür dilemeye hazır olduğunu dile getirmişti.

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PARANI EMANET EDER MİYDİN RUŞEN

İfade veren gazeteci Ruşen Çakır savcılık sorgusunda Haluk Levent'i şahsen tanımadığını ve yaptığı yayınların o günkü şartlarda bir "durum değerlendirmesi" olduğunu savundu.

"Kendi paranızı Haluk Levent'e emanet eder miydiniz?" sorusuna Levent'i sadece sanatçı kimliğiyle bildiği cevabı veren Çakır, başlangıçta herhangi bir sorumluluk hissetmediğini söylese de, bağışların şahsi amaçlarla kullanıldığını öğrenince durumun "gerçekten çok üzücü" olduğunu ve suçluların cezalandırılmasını istediğini belirtti.

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ATHENA GÖKHAN ÇELİŞTİ

Soruşturma kapsamında magazin dünyasından pek çok isim de "adliye daveti" aldı.

Oyuncu Hazal Kaya, haber spikeri Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter gibi isimler ifade verenler arasında yer alırken Gökhan Özoğuz'un Haluk Levent ile tanışıklığına dair verdiği çelişkili cevaplar dosyaya yansıdı.

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DOSYA KABARIK

Soruşturmanın temelini oluşturan MASAK raporları ve teknik takipler, Ahbap Derneği çalışanlarının hesaplarında milyarlarca liralık devasa para hareketleri olduğunu ortaya koymuştu.

Özellikle Haluk Levent'in asistanı üzerinden 3 yılda 19 milyar liralık şüpheli işlem gerçekleştirdiği, toplanan bağışların 390 milyon lirasının bahis oyunlarında kaybedildiği ve haksız tapu devirleri yapıldığı iddialara dair vahim ifşaatlar yer almıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü dosyası, ünlü isimlerin ifadeleriyle daha da derinleşiyor.

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