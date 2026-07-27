Ankara'da Sixtiees Pub'a fuhuş operasyonu: İşletme sahibi dahil 7 şüpheli tutuklandı

Elde edilen dijital bulgular ve şüpheli beyanlarının ardından Ceyhun Toker, Şenhan Şenel ve Hayriye Bayazıdoğlu Toker hakkında ayrıca "müstehcenlik" suçundan işlem yapıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında işletme sahibi Ceyhun Toker, mesul müdür Şenhan Şenel ve işletme çalışanı Hayriye Bayazıdoğlu Toker'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince "fuhuş için yer ve imkân sağlama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan diğer şüpheliler Fatih Akkoç, Ali Gültekin, Bayram Çelik ve Fuat Karakuş oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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