Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı.



ÇOK SAYIDA ARAÇ VE 135 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR



Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!

MANAVGAT YANGINI 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ 2021 Manavgat Yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınması tam 10 gün süren bu afet, geniş bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştI.

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