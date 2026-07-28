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Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler ilçeye bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başladı.

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Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahaleye başlandı.

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde sabaha karşı orman yangını çıktı.

Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor-1


ÇOK SAYIDA ARAÇ VE 135 PERSONELLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplam 135 teknik personel ve orman işçisi ile karadan ve havadan müdahaleye başlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Video Oynatma İkonu Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını!

MANAVGAT YANGINI 10 GÜN SÜRMÜŞTÜ

2021 Manavgat Yangını, Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketi olarak kayıtlara geçmişti. 28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınması tam 10 gün süren bu afet, geniş bir alanda çok ağır yıkımlara yol açmıştI.

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Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor-3 Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor-4 Antalya Kaş'ta orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor-5

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